МЕХИКО, 17 дек /ПРАЙМ/. Группа держателей гособлигаций Венесуэлы начала в декабре действия в связи с неисполнением правительством Николаса Мадуро своих обязательств по выплатам, сообщает в понедельник Рейтер со ссылкой на их адвокатов.

Речь идет о сумме в 1,5 миллиарда долларов по облигациям со сроком погашения в 2034 году. Кредиторы заявляют, что Венесуэла не погасила около 140 миллионов долларов выплат в текущем году по этим бумагам. Это может привести к длительному разбирательству между держателями ценных бумаг и страной, которая в конце 2017 года уже прекращала выплаты по большей части внешних обязательств.

Венесуэльская государственная нефтяная компания PDVSA выплатила в октябре проценты по облигациям со сроком погашения в 2020 году на 950 миллионов долларов, сообщал тогда Рейтер со ссылкой на свои источники в компании и местном финансовом секторе.

Ранее в этом году PDVSA не удалось осуществить выплаты по большинству облигаций — по данным источников агентства, компания с конца 2017 года отставала по платежам на 7 миллиардов долларов из-за сложного экономического положения.