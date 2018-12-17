МОСКВА, 17 дек /ПРАЙМ/. Добыча сланцевой нефти в крупнейших нефтегазодобывающих регионах США в январе 2019 года вырастет по сравнению с декабрем 2018 года на 134 тысячи баррелей в сутки — до 8,166 миллиона баррелей в день, прогнозирует управление энергетической информации (EIA) минэнерго страны.

На данный момент оценка добычи в декабре составляет 8,032 миллиона баррелей в сутки. В ноябре ведомство прогнозировало, что добыча сланцевой нефти на основных месторождениях США в декабре вырастет на 113 тысяч баррелей в сутки — до 7,944 миллиона баррелей.

Самое большое увеличение добычи в январе ожидается на месторождении Permian — на 73 тысячи баррелей, до 3,802 миллиона баррелей в день, на Eagle Ford — на 19 тысяч баррелей в день, до 1,427 миллиона баррелей в день, на Bakken — на 18 тысяч баррелей, до 1,461 миллиона баррелей в день.

На Anadarko добыча увеличится на 10 тысяч баррелей, до 599 тысяч в день, также на 10 тысяч баррелей добыча вырастет на Niobrara — до 679 тысяч баррелей в день. На Appalachia добыча увеличится на 4 тысячи баррелей, до 155 тысяч баррелей в день. На Haynesville уровень добычи не изменится, как и прежде, и составит 43 тысячи баррелей в день.

EIA также ожидает в январе роста добычи газа на этих месторождениях в США на 1,127 миллиарда кубических футов — до 76,916 миллиарда кубических футов в сутки. Оценка добычи газа в декабре составляет 75,789 миллиарда кубических футов в сутки.

Также, согласно данным EIA, общее число незавершенных скважин на месторождениях крупнейших нефтегазодобывающих регионов США в ноябре увеличилось по сравнению с предыдущим месяцем на 287 штук, или на 3,3%, до 8,723 тысячи скважин. Незавершенные скважины (drilled but uncompleted wells, DUC) — пробуренные, но пока не обустроенные для добычи. Высокий резерв DUC может позволить американским производителям быстро и масштабно нарастить добычу при росте цен на нефть вне зависимости от темпов буровой активности.