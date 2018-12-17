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МОСКВА, 17 дек /ПРАЙМ/. Мировые цены на нефть снижаются в понедельник, нефть американской марки WTI подешевела почти на 4% на предварительных данных о росте запасов на крупном терминале в США на прошлой неделе, Brent при этом теряет 2,2% стоимости, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 22.46 мск цена февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 2,21% — до 58,96 доллара за баррель, стоимость февральских фьючерсов на нефть марки WTI — на 3,73%, до 49,65 доллара за баррель.

Как сообщает агентство Market Watch, аналитическая компания по сырьевым рынкам Genscape сообщила в понедельник о росте запасов на терминале в Кушинге (Cushing) на 630 тысяч баррелей нефти на прошлой неделе.

"Это оказалось больше ожиданий аналитиков", — приводит Market Watch мнение технического аналитика Forex.com Фавада Разакзада (Fawad Razaqzada). Genscape предоставляет данные об изменении объемов запасов за два дня до официальной оценки управления энергетической информации минэнерго США.

При этом рынок продолжает оценивать последнее решение ОПЕК+ о суммарном сокращении добычи нефти, которое может оказаться недостаточным для стабилизации рынка. "Истина заключается в том, что новое сокращение ОПЕК+ не будет достаточным, чтобы компенсировать существующий на рынке избыток предложения", — цитирует слова стратега брокерской компании PVM Oil Associates Стивена Бреннока (Stephen Brennock) издание The Wall Street Journal. ОПЕК+ 7 декабря приняла решение о сокращении добычи нефти суммарно для всех стран соглашения на 1,2 миллиона баррелей в сутки с января 2019 года в течение полугода.

Дополнительным негативным фактором для нефти оказалось снижение котировок на американских торговых площадках вечером в понедельник. В частности, индекс Dow Jones снижается на 1,6%, NASDAQ — на 1,7%, а S&P 500 — на 1,5%.