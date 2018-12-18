ВАШИНГТОН, 18 дек /ПРАЙМ/. Китай продолжил сокращение вложений в казначейские бумаги минфина США в октябре 2018 года до 1,138 триллиона долларов, что на 12,5 миллиардов ниже сентябрьских показателей, следует из данных, опубликованных минфином США.

Если сравнивать объем этих бумаг у Китая с тем же периодом прошлого года, то показатель на 50,3 миллиарда долларов ниже. При этом Китай по-прежнему остается крупнейшим держателем американских бондов.

Япония по-прежнему отстает от Китая. У нее на конец октября было 1,018 триллиона долларов, что на 10 миллиардов ниже, чем в сентябре.

Третий месяц подряд в тройку крупнейших держателей бондов американского минфина входит Бразилия, у которой бумаг на 313,9 миллиарда долларов (на 3,1 миллиарда меньше, чем в сентябре).

Россия второй месяц подряд продолжает незначительно наращивать размер этого актива. На конец октября у нее было 14,629 миллиарда казначейских бумаг американского минфина, это на 210 миллионов больше, чем месяцем ранее. В сентябре РФ приобрела бондов мифнина США на 400 миллионов долларов.

В прошлый раз, комментируя покупку РФ векселей США, опрошенные РИА Новости аналитики предположили, что речь, вероятно, идет о технической покупке, а не стремлении вернуться в топ-15 лидеров держателей таких бумаг. Они отмечали, что вернуться к этим показателям России мешают опасения из-за санкций.