МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Премьер-министр России Дмитрий Медведев получил от Ассоциации транспортно-логистических, производственных и торговых компаний предупреждение о последствиях ужесточения условий по покупке корпоративными клиентами топлива у нефтяников, что может привести к росту цен на продукты питания, пишет "Коммерсант" со ссылкой на письмо главе правительства.

В частности, письмо было подписано руководством Национального союза экспертов в сфере транспорта и логистики (СЭЛ), Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), "Руспродсоюза".

"Подорожание топлива на 30% грозит ростом цен на товары повседневного спроса", — пишет "Ъ".

Поясняется, что в среднем в себестоимости услуг профессиональных перевозчиков затраты на бензин и дизель занимают не менее 30%. Ужесточение корпоративных топливных программ в ноябре текущего года эти расходы подняли в среднем на 30%.

По мнению представителей транспортных компаний, сейчас работа идет на высококонкурентном и низкомаржинальном рынке. Компании не смогут удерживать цены при таком росте себестоимости, что, в свою очередь, приведет к росту цен транспортных услуг минимум на 10%. Это скажется и на розничных ценах на перевозимые товары.

Ассоциации просят главу кабмина РФ поручить провести встречу с представителями топливных компаний для обсуждения ситуации и условий сотрудничества.

"По словам исполнительного директора "Руспродсоюза" Дмитрия Вострикова, топливная составляющая в себестоимости зависит от длины логистического плеча и количества перевозок. В ряде случаев доля расходов на топливо в себестоимости может достигать 4–20%. За счет роста этих издержек отпускные цены на российские продукты могут вырасти на 1–8% в зависимости от категории", — пишет газета.