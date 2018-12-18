МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Национальная нефтяная компания Ливии (NOC) объявила о возникновении форс-мажорных обстоятельств в отношении работ на крупнейшем в стране нефтяном месторождении "Шарара" (Sharara), говорится в сообщении компании.

Компания отмечает, что добыча нефти на месторождении "Шарара" возобновится только после того, как будут обеспечены альтернативные меры безопасности.

"Производство на месторождении "Шарара" было принудительно остановлено вооруженной группировкой Battalion 30 и ее гражданской компанией, которая утверждала, что обеспечивает безопасность на месторождении, но при этом представляла угрозу насилия в отношении сотрудников NOC. Очевидно, что мы не можем вернуться к ситуации безопасности, в которой мы находились до закрытия месторождения", — приводятся в сообщении слова председателя NOC Мустафы Саналлы (Mustafa Sanalla).

Ранее в декабре компания объявила форс-мажор на поставки нефти с месторождения, поскольку работа "Шарары" была остановлена вооруженными людьми, которые утверждали, что они принадлежат "Стражам нефтяных полей" (Petroleum Facilities Guard). С 2011 года, после начала беспорядков в Ливии, ни ливийцам, ни международному сообществу не удается восстановить мир и стабильность в этой стране, которая фактически прекратила существование как единое государство. В Ливии действуют два основных центра власти на востоке и на западе, а также ряд неподконтрольных вооруженных группировок.