МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Власти Москвы утвердили тарифы на электроэнергию в 2019 году, стоимость одного киловатт-часа с 1 января возрастет до 5,47 рубля вместо нынешних 5,38 рубля, соответствующий приказ опубликован на официальном портале мэра и правительства столицы.

Согласно документу, стоимость одного киловатт-часа при однотарифном учете на территории Москвы с 1 января по 30 июля составит 5,47 рубля.

Для жителей Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО) этот тариф в первой половине 2019 года также составит 5,47 рубля вместо нынешних 5,38 рубля за один киловатт-час.

Ранее правительство Москвы утвердило повышение с 1 января стоимости жилищных услуг. Изменения платы за коммунальные услуги в 2019 году останутся в рамках предельных параметров, установленных правительством РФ, отмечали в столичном департаменте экономической политики и развития. Таким образом, с 1 января 2019 года увеличение составит 1,7%, с 1 июля коммунальный платеж вырастет не более чем на 4,8%.

Мэр города Сергей Собянин ранее заявлял, что рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги не будет превышать уровень инфляции.