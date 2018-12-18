МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Галопирующего роста цен на топливо с начала следующего года в РФ не ожидается, заявил журналистам вице-премьер Дмитрий Козак.

Комментируя жалобы транспортных компаний на рост цен на топливо и возможный рост цен на потребительские товары из-за этого, Козак отметил, что власти проанализируют ситуацию, "но эти опасения пока выглядят беспочвенными".

"Мы не ожидаем, благодаря тем мерам, которые приняты правительством Российской Федерации с точки зрения механизма сдерживания цен в рамках налогового маневра, и с точки зрения договоренностей с нефтяными компаниями, мы не ожидаем галопирующего повышения цен на моторное топливо. Да, они поднимутся с 1 января 2019 года в связи с увеличением налога на добавленную стоимость, точно так же как и увеличатся цены на другую продукцию, но это не означает, что (топливо — ред.) виновато во всем повышении цен в стране", — сообщил Козак.

По его словам, правительство РФ поручило проанализировать жалобы транспортных компаний на подорожание топлива, проверить обоснованность заявлений о возможном росте цен на товары.

"Мы слышим это, мы анализируем это. У нас рыночные механизмы ценообразования на топливо, это коммерческие сделки между компаниями и производителями нефтепродуктов, но сегодня поставлена задача федеральным органам исполнительной власти проанализировать, чтобы все эти угрозы были не голословны, а основаны на конкретных фактах. Проанализировать, сколько в структуре продукции занимает перевозка, а в перевозке цена топлива, чтобы понять, обоснованы эти опасения или не обоснованы", — сообщил Козак.

"Если реагировать на все эти угрозы…. Очень часто они звучат в качестве оправдания собственных решений, просто повышения цен, то нам надо уходить тогда в государственное регулирование, в том числе на нефтепродукты и все остальные цены, а это недопустимо", — отметил он.