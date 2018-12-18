МОСКВА, 18 дек /ПРАЙМ/. Стоимость нефти американской марки Brent впервые с 1 сентября 2017 года опустилась ниже отметки в 47 долларов за баррель, теряя уже 7% своей стоимости, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 22.29 мск цена февральских фьючерсов на нефть марки WTI снижалась на 7,13%, до 46,63 доллара за баррель. В ходе торгов 1 сентября 2017 года эта нефть опускалась до отметки в 46,56 доллара за баррель.

Стоимость североморской нефтяной смеси марки Brent снижалась на 5,7%, до 56,24 доллара за баррель.