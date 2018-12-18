ВАШИНГТОН, 18 дек /ПРАЙМ/. Правительство Канады выделит 1,19 миллиарда долларов США на поддержку энергетического сектора страны для расширения экспорта энергоресурсов, объявило во вторник министерство природных ресурсов Канады.

Средства будут предназначены для поддержки рабочих мест и занятых в нефтегазовом секторе канадцев. Согласно опубликованному ведомством заявлению, это необходимо в условиях, когда “Канада ищет возможности для диверсификации рынка экспорта своих энергоресурсов за пределами США”.

“Эти меры поддержат рабочих и их семьи, повысят конкурентоспособность и улучшат в долгосрочном плане экологическую составляющую отрасли”, — говорится в заявлении ведомства.

Как сообщили в правительстве, 741 миллион долларов США будет направлен на поддержку эскпортирующих энергоресурсы компаний для развития используемых ими технологий и исследование зарубежных рынков, средства также пойдут на обеспечение рисков малых предприятий отрасли и инвестиций в ней.