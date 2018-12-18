МОСКВА, 18 дек /ПРАЙМ/. Стоимость нефти марки Brent впервые с 12 октября 2017 опустилась ниже отметки в 56 долларов за баррель, теряя более 6% своей стоимости, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 22.56 мск цена февральских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 5,91%, до 56,07 доллара. При этом минутами ранее котировки опускались до отметки в 55,91 доллара за баррель.

Стоимость нефти WTI опускалась при этом на 7,83%, до 46,3 доллара за баррель, — до минимума с конца августа 2017 года.