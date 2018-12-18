Актуализированы котировки и динамика, добавлена информация о январских фьючерсах WTI (последним абзацем).

МОСКВА, 18 дек /ПРАЙМ/. Стоимость нефти марки WTI впервые с 1 сентября 2017 года опустилась ниже отметки в 47 долларов за баррель, теряя уже почти 8% своей стоимости, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 23.01 мск цена февральских фьючерсов на нефть марки WTI снижалась на 7,79%, до 46,30 доллара за баррель.

Стоимость североморской нефтяной смеси марки Brent снижалась при этом на 5,96%, до 56,05 доллара за баррель.

Кроме того, январские фьючерсы на WTI, которые дешевеют несколько более быстрыми темпами, достигли минимума с августа 2017 года, обвалившись во вторник вечером до отметки в 46,18 доллара за баррель.