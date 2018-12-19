ЭР-РИЯД, 19 дек /ПРАЙМ/. Саудовская Аравия, огласившая во вторник рекордный в истории королевства бюджет, ждет роста нефтяных доходов на 9% по сравнению с бюджетом 2018 года, до 662 миллиардов саудовских риалов (около 178 миллиардов долларов), говорится в сообщении минфина страны.

Ранее во вторник саудовский король Сальман сообщил, что расходы бюджета составили 1,106 триллиона риалов (около 298 миллиардов долларов) — рост на 7,3% к предыдущему году. Доходы — около 975 миллиардов саудовских риалов (около 263 миллиардов долларов) — рост на 9% год к году.

Минфин уточняет, что нефтяные доходы — 662 миллиардов риалов, или около 68% доходной части (как и годом ранее).

"Это должно позитивно отразиться на экономической активности, укрепить уверенность инвесторов и улучшить ситуацию на рынке труда", — говорится в релизе министерства.

В среднесрочной перспективе фискальная политика государства будет направлена на социальные и экономические приоритетные цели: стимулирование частного сектора, поддержка граждан (в частности, с низким и средним доходом ввиду прямого и косвенного влияния реформ, Citizen Account Program) и программа реформ "Видение-2030".

В апреле 2016 года Саудовская Аравия объявила детали плана Saudi Vision 2030 по снижению зависимости экономики от нефти, развитию частных секторов, в том числе здравоохранения, образования, инфраструктуры, отдыха и туризма. Также план предполагает приватизацию доли в крупнейшей нефтяной компании мира Saudi Aramco. Автор плана — наследный принц и вице-премьер Мухаммед бен Сальман, которого многие считают главным реформатором в стране.