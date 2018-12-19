МЕХИКО, 19 дек /ПРАЙМ/, Дмитрий Знаменский. Намерение властей Венесуэлы перейти на близкие к рыночным цены на бензин в стране, где он фактически бесплатный, пока не реализованы, автомобильное топливо по-прежнему не стоит почти ничего, а если попросить — могут заправить бесплатно, рассказал РИА Новости один из россиян, проживающих в Каракасе.

Заплатить в большинстве случаев не получится и при желании, добавил он: даже на самую мелкую монету нельзя купить меньше 8 тысяч литров бензина, а на доллар США (по курсу "черного" рынка) можно получить более 11 миллионов литров. Для сравнения, средний автомобильный бак вмещает около 50 литров, у крупной машины — 100.

Еще в августе президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил, что страна переходит на рыночную стоимость бензина для внутреннего рынка, но с введением прямых субсидий.

Венесуэла считается страной с самым дешевым в мире бензином, который стоит после деноминации ничтожную сумму от 0,00001 до 0,00006 боливара за литр в зависимости от марки при курсе "черного" рынка в 678 боливаров за доллар.

"Фактически в стране почти три месяца – бесплатный бензин. Сто литров бензина стоят гораздо дешевле чашки кофе. Поэтому платишь только то, что даешь на чай, обычно это боливаров 20-30. Но если нет денег, то говоришь культурно, что наличных нет, и тебя все равно заправят", — рассказал собеседник агентства.

По его словам, в Венесуэле, несмотря на недавнюю деноминацию, по-прежнему ощущается резкая нехватка наличных, а заплатить картой на заправках не получается – большая часть из них просто не оборудована терминалами. К тому же столь в стране не существует достаточно мелкой монеты, чтобы оплатить даже 100 литров бензина (самая мелкая – 0,5 боливара).

Как считает собеседник, при минимальной зарплате в 4,5 тысячи боливаров (около 6,5 доллара) попытка ввести рыночную цену на бензин обречена не только на провал, но и на возможные протесты как следствие этой меры.

Изначально власти Венесуэлы планировали сделать стоимость бензина рыночной при условии компенсаций местным жителям для борьбы с контрабандой топлива (потери от контрабанды оцениваются в 18 миллиардов долларов в год).