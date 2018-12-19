МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Совет директоров "Газпрома" одобрил увеличение программы внешних займов на 2018 год за счет роста на 2,5 миллиарда евро объема привлечения двусторонних и клубных кредитов, сообщается в материалах компании.

"Совет директоров ПАО "Газпром" решил: утвердить прилагаемые изменения в бюджет (финансовый план) ПАО "Газпром" на 2018 год… в связи с увеличением программы внешних финансовых заимствований ПАО "Газпром" 2018 года… Внести изменение в решение совета директоров… "О привлечении двусторонних и клубных кредитов ПАО "Газпром" в 2018 году", заменив слова "не превышающую 4 000 000 000 (четырех миллиардов) евро" словами "не превышающую 6 500 000 000 (шести миллиардов пятисот миллионов) евро", — говорится в сообщении.

В сентябре совет директоров увеличил программу внешних займов до 518 миллиардов рублей с первоначально планировавшихся 417 миллиардов.