МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Совместное предприятие (СП) итальянской Saipem и турецкой Renaissance получило контракт на строительство "Арктик СПГ-2" на 2,2 миллиарда евро, говорится в сообщении Saipem.

Компании примут участие в строительстве трех линий сжижения на основании гравитационного типа для СПГ-завода "Новатэка" "Арктик СПГ-2". Основания высотой в 30 метров и размером 330 на 152 метра будут построены в центре строительства крупнотоннажных морских сооружений в Мурманске. После этого они будут установлены на площадке СПГ-завода на Гыданском полуострове.

Saipem и Renaissance владеют долями в СП на паритетных началах. Соответственно, доля итальянской компании в вознаграждении по контракту составит 1,1 миллиарда евро, отмечается в сообщении.

"Арктик СПГ-2" — второй проект "Новатэка", связанный с производством сжиженного природного газа, после "Ямала СПГ". Проект планируется реализовать на базе Утреннего месторождения в ЯНАО. Завод должен будет состоять из трех технологических линий. Планируемый срок запуска первой линии — 2022-2023 год, с последующим запуском остальных линий в 2024 и 2025 годах.

В свою очередь первый проект "Новатэка", "Ямал СПГ", реализует сжиженние природного газа на базе Южно-Тамбейского месторождения. Акционеры: "Новатэк" (50,1%), Total (20%), CNPC (20%) и Фонд Шелкового пути (9,9%). В рамках проекта запланированы три технологические линии мощностью 5,5 миллиона тонн каждая и одна почти на 1 миллион тонн. Запуск первой линии завода состоялся в декабре 2017 года, третьей — в декабре 2018 года.