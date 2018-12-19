МЕХИКО, 19 дек — ПРАЙМ. Британская BP запустила процесс продажи нефтегазовых наземных активов в США, в результате которой может получить до 3 миллиардов долларов, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на источники в отрасли.

Эти средства, как предполагается, будут направлены на выплату австралийской BHP в рамках приобретения у нее других месторождений в США.

BP намерена сфокусироваться на разработке проектов в бассейнах Permian и Eagle Ford, где ей предстоит конкурировать с Exxon Mobil и Chevron, за последние годы сильно увеличивших добычу в этих регионах.

По данным источников, на прошлой неделе компания провела ряд встреч с потенциальными покупателями, в том числе американскими фондами Carlyle и Warburg Pincus. BP выставляет на продажу семь пакетов активов, все представляют собой сланцевые проекты. Речь идет о месторождениях в бассейне San Juan на границе штатов Нью-Мексико и Колорадо, месторождение Cotton Valley в Техасе, проекты в бассейнах Arkoma и Anadarko в Оклахоме и бассейне Wamsutter в Вайоминге.

В конце октября австралийская горнодобывающая компания BHP Billiton сообщила о завершении продажи своих сланцевых нефтегазовых активов в США (Eagle Ford, Haynesville и Permian Onshore) компании BP America Production за 10,5 миллиарда долларов. ВР выплатила половину этой суммы сразу, а оставшаяся часть будет разбита на шесть равных траншей в течение полугода.