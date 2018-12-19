МОСКВА, 19 дек /ПРАЙМ/. Мировые цены на нефть в среду вечером растут после публикации данных минэнерго США о сокращении запасов в стране, свидетельствуют данные торгов и мнения аналитиков.

По состоянию на 21.27 мск стоимость февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,42% — до 57,03 доллара за баррель. Цена февральских фьючерсов на нефть марки WTI поднималась на 2,27%, до 47,66 доллара за баррель. В ходе торгов нефть обеих марок дорожала более чем на 3%,

Согласно данным минэнерго США, коммерческие запасы нефти в стране за неделю, завершившуюся 14 декабря, уменьшились на 0,5 миллиона баррелей, или на 0,1% — до 441,5 миллиона баррелей. Аналитики ожидали большего снижения, однако рынки позитивно оценили тот факт, что запасы нефти в США уменьшаются уже третью неделю подряд.

"После падения цен на 7% трейдеры искали позитива и получили его благодаря снижению запасов третью неделю подряд и обещаниям саудовцев", — отметил главный стратег в Macro Risk Advisors Крис Кеттенманн (Chris Kettenmann), чьи слова приводит газета The Wall Street Journal.

Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих в среду заявил, что ОПЕК+ достигнет баланса спроса и предложения в 2019 году. Он также выразил уверенность, что страны-участницы ОПЕК+ в апреле продлят соглашение по сокращению добычи нефти.

ОПЕК+ 7 декабря приняла решение о сокращении добычи нефти суммарно для всех стран соглашения на 1,2 миллиона баррелей в сутки с января 2019 года в течение полугода. Из них 800 тысяч баррелей нефти придется на страны ОПЕК и 400 тысяч — на страны, не входящие в ОПЕК. В том числе Россия согласилась сократить добычу на 228 тысяч баррелей в сутки от уровня октября 2018 года.