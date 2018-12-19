МОСКВА, 19 дек /ПРАЙМ/. Бумаги российских компаний завершили торги среды на Лондонской фондовой бирже (LSE) в основном негативной динамикой, свидетельствуют данные биржи.

По итогам торгов стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" выросла на 0,49%, до 6,1 доллара, "Новатэка" — снизилась на 0,59%, до 169 долларов, "Лукойла" — на 0,39%, до 72,16 доллара. Бумаги "Газпрома" подешевели на 0,71%, до 4,49 доллара, "Газпром нефти" — на 1,92%, до 25,5 доллара.

Цена расписок "Норникеля" уменьшилась на 1,02%, до 19,45 доллара, НЛМК — на 1,09%, до 22,73 доллара, "Северстали" — выросла на 0,5%, до 14,15 доллара.

Бумаги ВТБ подорожали на 0,59%, до 1,19 доллара, Сбербанка — на 1,41%, до 11,13 доллара. Стоимость расписок TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", упала на 2,19%, до 15,2 доллара.

Стоимость расписок "Магнита" снизилась на 1,18%, до 13,41 доллара, "Ленты" — на 2,28%, до 3,14 доллара. Бумаги АФК "Система" стали дороже на 0,09%, достигнув 2,35 доллара.