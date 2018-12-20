МОСКВА, 20 дек /ПРАЙМ/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев наградит лауреатов премии правительства в области качества, сообщила пресс-служба кабинета министров.

"Дмитрий Медведев наградит лауреатов премии Правительства Российской Федерации 2018 года в области качества. В торжественной церемонии примут участие представители профильных министерств и ведомств, эксперты в области качества и стандартизации, представители общественных организаций", — говорится в сообщении.

Постановлением правительства от 8 ноября премии присуждены 11 российским организациям за достижение высоких результатов в области качества продукции и услуг и внедрение высокоэффективных методов менеджмента качества. Среди лауреатов — предприятия пищевой промышленности, металлургии, энергетики, машиностроения, авиации, фармацевтики, социальное учреждение.