МОСКВА, 20 дек – ПРАЙМ. Развитие систем учета является важнейшей задачей электросетевого комплекса, над которой "Россети" совместно с Минэнерго работали в 2018 году, и которая под занавес года нашла воплощение в законопроекте, принятом в третьем чтении Госдумой, заявил агентству "Прайм" глава "Россетей" Павел Ливинский.

В среду Госдума приняла закон, который регулирует внедрение в России так называемых интеллектуальных систем учета электроэнергии. Такие системы включают в себя, в частности, "умные счетчики", способные удаленно передавать показатели, и различные датчики, позволяющие следить за работой электросетей, чтобы, например, быстро находить повреждения. Расходы на внедрение "умных счетчиков" электроэнергии включат в тарифы и плату за подключение новых потребителей к электросетям.

Ливинский напомнил, что в России сегодня менее 10% счетчиков удовлетворяют современным требованиям. Для сравнения — Евросоюз уже к 2020 году ставит целью оборудовать удаленным сбором данных более 80% точек учета.

По словам главы "Россетей", отсутствие достоверной системы учета и контроля препятствует прозрачному формированию обязательств между участниками рынка, в результате чего возникают многомиллиардные разногласия, растут неплатежи.

"Сейчас используется порядка 300 видов счетчиков различных поколений и производителей, не отвечающих минимальным функциональным требованиям интеллектуальной системы учета. В результате их интеграция в единую систему невозможна", — считает он.

Ливинский отметил также, что было немало противников внедрения единых стандартов учета. "Отрадно, что в течение года нам удалось найти много единомышленников, доказать важность этой работы, в результате которой выиграют все участники рынка. Отмечу, что внедрение интеллектуальных систем учета не приведет к превышению предельных уровней тарифов на передачу электроэнергии, устанавливаемых ФАС России", — сказал глава "Россетей".