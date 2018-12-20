МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Немецкая RWE подписала второй контракт с австралийской Woodside Petroleum на поставки сжиженного природного газа (СПГ) с американского проекта Corpus Christi, сообщила в четверг RWE.

Поставки будут осуществляться с четвертого квартала 2020 года до декабря 2022 года. Расходы по погрузке СПГ на борт судна возьмет на себя австралийская компания.

В прошлом году компании уже договорились о поставка 12 грузов СПГ между апрелем 2018 года и мартом 2020 года.

Немецкая RWE забронировала значительную часть мощностей в проекте по строительству первого СПГ-терминала в ФРГ (German LNG), говорится в сообщении компании.

RWE AG входит в пятерку крупнейших в Европе энергетических концернов. Компания занимается поставкой и продажей электричества и газа в европейские страны. RWE AG обеспечивает электричеством около 20 миллионов покупателей, газом — 10 миллионов клиентов.