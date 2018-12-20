МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Highland Gold Mining (HGM) получила положительное решение Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ на закрытие сделки по приобретению рудника Валунистый и связанных активов у компании Aristus Holdings Limited, говорится в сообщении HGM.

В четверг стороны заключили договор купли-продажи согласно законодательству РФ. Компания подаст заявку на регистрацию перехода права собственности на активы, после чего в пользу компании Aristus будут выпущены 36 миллионов 621,343 тысячи обыкновенных акций номиналом 0,001 фунта стерлингов, которые будут допущены до торгов на рынке альтернативных инвестиций Лондонской биржи (AIM).

О завершении этих этапов будет сообщено дополнительно. На акции компании Aristus распространяются требования соглашения о неотчуждении ценных бумаг в течение шести месяцев, отмечается в релизе.

Цена договора составляет 91 миллион долларов, включая примерно 78,7 миллиона долларов в форме акций по цене до момента объявления сделки 26 апреля 2018 года, и переход обязательств по обслуживанию долга в размере около 12,3 миллиона долларов. Сделка одобрена акционерами HGM в мае.

Она включает в себя три компании с активами в Чукотском АО, где у HGM уже есть проекты развития Кекура и Клен. Рудник Валунистый, золотодобывающий рудник и обогатительная фабрика с ежегодном объемом производства 31 тысяча унций (2017 год), а также Канчалано-Амгуэмская площадь (КАП), лицензионная площадь, охватывающая территорию вокруг Валунистого, на которой также расположены несколько близлежащих месторождений, и лицензия на проведение геологоразведочных работ Кайенмываам (Кайен).

Согласно аудиту по JORC, доказанные и вероятные запасы Валунистого и КАП составляют 3,4 миллиона тонн со средним содержанием золотого эквивалента 5,1 грамма на тонну (4,6 грамма на тонну золота и 49,3 грамма серебра) (554 тысячи унций золотого эквивалента). В категории выявленные и вероятные объем запасов составляет 17,6 миллиона тонн со среднем содержанием 3 грамма на тонну в золотом эквиваленте (2,4 грамма золота и 58,5 грамма на тонну серебра) (1,72 миллиона унций золотого эквивалента).