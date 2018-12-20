МОСКВА, 20 дек /ПРАЙМ/. Бумаги российских компаний завершили торги четверга на Лондонской фондовой бирже (LSE) в основном с негативной динамикой, подорожали лишь расписки "Новатэка", "Ленты" и TCS Group, свидетельствуют данные биржи.

По итогам торгов стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" опустилась на 0,82%, до 6,05 доллара, "Новатэка" — выросла на 0,06%, до 169,1 доллара, "Лукойла" — снизилась на 2,58%, до 70,3 доллара. Бумаги "Газпрома" подешевели на 1,36%, до 4,42 доллара, "Газпром нефти" — на 0,98%, до 25,25 доллара.

Стоимость бумаг "Норникеля" уменьшилась на 2,47%, до 18,97 доллара, НЛМК — на 1,85%, до 22,31 доллара, "Северстали" — на 1,77%, до 13,9 доллара.

Расписки ВТБ снизились в цене на 1,01%, до 1,18 доллара, Сбербанка — на 0,67%, до 11,06 доллара. Стоимость бумаг TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", поднялась на 1,84%, до 15,48 доллара.

Цена расписок "Магнита" снизилась на 3,32%, до 12,97 доллара, "Ленты" — увеличилась на 0,32%, до 3,15 доллара. Бумаги АФК "Система" стали дешевле на 1,79%, достигнув 2,31 доллара.