МОСКВА, 20 дек /ПРАЙМ/. Мировые цены на нефть в четверг вечером продолжают снижение, негативно влияет на торги волатильность мировых фондовых рынков после заседания Федрезерва США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 22.19 мск цена февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent уменьшалась на 5,08%, до 54,33 доллара за баррель, стоимость февральских фьючерсов на нефть марки WTI — на 4,67%, до 45,92 доллара за баррель.

Падение нефтяных цен происходит на фоне волатильности мировых фондовых бирж. Так, индексы Азии закрылись в основном в минусе, Европы — снижением на 1-2%, американские биржи при этом снижаются примерно на 2,5%. Инвесторы негативно восприняли результаты заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США.

Регулятор на заседании, проходившем 18-19 декабря, ожидаемо принял решение повысить базовую процентную ставку до 2,25-2,5% с 2-2,25% годовых, декабрьское повышение стало четвертым в текущем году. При этом в следующем году регулятор спрогнозировал еще два повышения ставки. Кроме того, ФРС понизила свои прогнозы по росту экономики США на 2018 и 2019 годы на 0,1 и 0,2 процентного пункта соответственно.