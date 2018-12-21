МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ, Андрей Карабьянц. Unipec – крупнейший импортер энергоносителей Китая и покупатель американской нефти – готовится к возобновлению закупок нефти в США в ближайшем будущем. Агентство S&P Global Platts со ссылкой на высокопоставленного сотрудника Unipec даже сообщило, что объем закупок будет весьма значительным.

Unipec – торговая структура государственной Sinopec – полностью прекратила импорт американской нефти из-за начавшейся в августе торговой войны между Китаем и США. Источник в Sinopec – крупнейшей нефтеперерабатывающей компании в Азии – также подтвердил S&P Global Platts информацию о закупках американской нефти в начале следующего года.

Летом китайские НПЗ один за другим начали отказываться от американской нефти из-за резкого обострения экономических отношений между Пекином и Вашингтоном. При этом нефть из США, в отличие от СПГ, не входила в список товаров, на которые китайские власти установили ввозные пошлины.

По официальным данным Управления энергетической информации США (EIA), в июне экспорт сырья из США в Китай достиг рекордного уровня 510 тыс. барр./сут., в июле снизился до 384 тыс. барр./сут., а в августе прекратился полностью и не возобновился до сих пор.

Во время встречи G20 в Буэнос-Айресе председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп договорились о перемирии в торговой войне на 90 дней – покупка американских товаров, включая нефть, формально разрешается до 1 марта 2019 года. В начале декабря китайские НПЗ начали рассматривать возможность возобновления закупок нефти в США.

"Китай согласится приобрести значительный объем сельскохозяйственной продукции, энергоносителей, промышленных и других товаров в США с целью сокращения дисбаланса в торговле между двумя странами", — заявил представитель Белого дома после встречи двух президентов в Буэнос-Айресе. Однако точный объем закупок определен не был.

Согласно информации S&P Global Platts, в настоящее время государственные НПЗ ожидают от Пекина инструкций для возобновления импорта нефти из США. Официальные власти до сих пор не дали соответствующего разрешения, а срок окончания перемирия все ближе.

Unipec должен спешить, чтобы успеть приобрести американское сырье и доставить его от побережья Мексиканского залива до восточного побережья Китая, на что требуется более месяца. Сейчас китайские НПЗ хотят получить гарантии от властей, что приобретенные объемы не будут облагаться ввозными пошлинами, если груз будет доставлен после 1 мая.

UNIPEC НЕ ДОЖДЕТСЯ АМЕРИКАНСКОЙ НЕФТИ

На закрытом заседании Всемирной торговой организации (ВТО) представители двух стран выступили со взаимными обвинениями. Американский представитель Дэннис Шеа заявил, что для США является неприемлемым "открытое воровство" Китаем стратегически важных технологий и желание "завалить американский рынок китайскими товарами".

В свою очередь, представитель КНР назвал действия Трампа "безрассудными". По мнению китайских властей, именно действия президента США являются причиной острого кризиса в отношениях между Пекином и Вашингтоном.

Без того непростые отношения между двумя странами резко обострились после задержания в Канаде по запросу властей США финансового директора компании Huawei Мен Ваньчжоу. Топ-менеджера ведущей китайской телекоммуникационной компании обвиняют в нарушении санкций США против Ирана и воровстве американских технологий. Мен Ваньчжоу выпустили из тюремного изолятора под залог, но она фактически находится под домашним арестом и не может покидать Канаду. Дело о выдаче гражданки Китая "американскому правосудию" будет рассматриваться в январе следующего года.

Ответ Пекина был быстрым и жестким. Троих канадских граждан задержали в Китае по обвинению в антигосударственных действиях.

Если Ваньчжоу будет выдана американцам, то это может привести к срыву саммита между лидерами Китая и США в начале следующего года. Ожидается, что на саммите Си и Трамп смогут договориться о прекращении торговой войны, что должно способствовать позитивному развитию мировой экономики.

Достигнутое в Буэнос-Айресе перемирие между США и Китаем может быть нарушено, и торговая война разразится с новой силой. Окончательный отказ от закупок американской нефти и других энергоносителей похоронит надежды Трампа на ликвидацию дисбаланса в торговле с Китаем.

ЗАМЕСТИТЬ АМЕРИКАНСКУЮ НЕФТЬ — ПОДДЕРЖАТЬ ЮАНЬ

Пекин может отказаться от американской нефти и заменить ее поставками из других стран. Падение цен на нефть облегчает эту задачу. Дешевые энергоносители необходимы для поддержания темпов роста китайской экономики. В низких ценах на нефть заинтересованы прежде всего независимые нефтеперерабатывающие компании, которым Пекин постоянно увеличивает квоты на закупку сырья за рубежом.

Китай является крупнейшим потребителем энергоносителей в мире. В этом году импорт нефти в страну превысит 450 млн тонн. Страны-экспортеры нефти не могут игнорировать такой огромный рынок, поэтому перенаправят экспортные потоки с Запада на Восток. Саудовская Аравия уже объявила о планах увеличения поставок в Китай до 1,6 млн барр./сут. В настоящее время Китай импортирует свыше 1 млн барр./сут. саудовской нефти. При этом, доля расчетов в китайских юанях за поставляемые энергоносители может значительно увеличиться.

За обвалом нефтяных котировок неминуемо последует существенное снижение цен на моторное топливо внутри Китая. Это поддержит спрос внутри страны и облегчит переориентацию китайской экономики с внешних рынков на внутренний – цель, поставленная на 19 Всекитайском съезде КПК в октябре прошлого года.

С марта 2018 года на Шанхайской международной энергетической бирже (INE) ведется торговля поставочными фьючерсами на нефть. Цены на поставочные фьючерсы формируются в юанях, расчеты производятся также исключительно в китайской валюте. Доля INE в мировом обороте нефтяных фьючерсов в этом году превысит 6%.

Во время торговой войны между Китаем и США, американских санкций против России, Ирана – крупных нефтедобывающих стран – значение INE как мирового центра формирования цен на энергоносители – существенно возрастает. Китай может заменить американские объемы поставками из других источников, расплачиваясь за них собственной валютой. Если этот "великий почин" поддержат страны ОПЕК, то это приведет к концу эпохи нефтедоллара, на смену которому придет нефтеюань.