МОСКВА, 21 дек /ПРАЙМ/. Мировые цены на нефть в пятницу вечером продолжают снижаться, реагируя на возможные проблемы с функционированием правительства США и данные о росте числа буровых установок в этой стране, хотя котировки и отошли от дневных "ям", свидетельствуют данные торгов и комментарии экспертов.

По состоянию на 21.16 мск стоимость февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,64%, до 54 долларов за баррель, цена февральских фьючерсов на нефть марки WTI опускалась на 0,17%, до 45,8 доллара за баррель. При этом ещё днём Brent впервые 5 сентября 2017 года опускалась ниже 53 долларов за баррель.

Аналитик "Сбербанка КИБ" Михаил Шейбе в обзоре, имеющемся в распоряжении РИА Новости, отмечает, что давление на котировки в пятницу оказывает падение рынков акций на фоне неопределенности относительно бюджета США.

В четверг стало известно, что президент США Дональд Трамп пока не хочет подписывать временный бюджет до 8 февраля, поскольку документ не включает в себя 5 миллиардов долларов, затребованных им на строительство стены на границе с Мексикой. Палата представителей США одобрила в четверг вечером по вашингтонскому времени выделение средств на строительство стены, теперь законопроект направлен в сенат, большинство в котором уже заявило о том, что проголосует против.

Инвесторы также обратили внимание на данные о количестве действующих нефтяных буровых установок в США. Как сообщила американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes, a GE Company (BHGE), их число по итогам недели по 21 декабря выросло на 10 единиц, до 883 штук.