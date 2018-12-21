МОСКВА, 21 дек /ПРАЙМ/. Последнюю угольную шахту Prosper-Haniel официально закрыли в немецком городе Боттроп в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия, сообщает журнал Spiegel.

Как пишет журнал, в церемонии, которая прошла в пятницу, приняли участие около 500 представителей бизнеса, политики и культуры. Также на официальном закрытии присутствовал президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер. "Это скорбный день для вас", — сказал он шахтерам. Ему вручили последний добытый семикилограммовый кусок каменного угля, который, по его словам, олицетворял собой часть истории.

Экологи неоднократно выступали против добычи каменного угля, говоря о том, что даже заброшенные угольные шахты могут представлять угрозу для окружающей среды. Сообщается, что в 2007 году федеральное правительство, власти земель Северный Рейн-Вестфалия и Саар и профсоюз горнопромышленников договорились о прекращении добычи каменного угля. Ее объемы постепенно сокращались. По данным журнала, в 1950-е годы объем добычи составлял 150 миллионов тонн в год, в этом году было добыто 2,6 миллиона тонн.

Однако, как пишет Spiegel, несмотря на закрытие шахты, в Германии продолжат использовать каменный уголь, например, при выработке электроэнергии и в металлургии. Вероятно, что в будущем Германия будет закупать уголь у других государств, пишет издание.