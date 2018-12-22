ВЛАДИВОСТОК, 22 дек /ПРАЙМ/. Следователь выехал на место порыва газопровода в Намском районе Якутии для установления обстоятельств происшествия, сообщил РИА Новости представитель регионального управления СК.

Ранее в единой дежурно-диспетчерской службе района РИА Новости сообщили, что произошел порыв газопровода с воспламенением, газоснабжение не нарушено, пострадавших нет.

"Сотрудник СУСК выехал на место для проведения первоначальных проверочных мероприятий и установления обстоятельств происшествия", — сказал собеседник в СК.