МОСКВА, 23 дек — ПРАЙМ. Крупнейшее в мире судно-трубоукладчик Pioneering Spirit приступило к строительству газопровода "Северный поток-2" в водах Финляндии, в общей сложности сейчас уложено уже 370 километров газопровода, сообщила компания-оператор проекта Nord Stream 2 AG.

"Трубоукладочное судно с динамическим позиционированием Pioneering Spirit присоединилось к флотилии судов для укладки газопровода «Северный поток‑2» в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Финляндии. Pioneering Spirit продолжит укладку газопровода вслед за судном Solitaire, работавшим в Финляндии с сентября", — говорится в сообщении.

"Судно Audacia вчера завершило трубоукладочные работы в водах Германии. Всего в настоящее время уже уложено около 370 километров газопровода", — также отмечается в релизе.

Pioneering Spirit принадлежит швейцарской компании Allseas, которая в апреле подписала контракт с Nord Stream 2 на трубоукладку морской части "Северного потока-2". Ранее судно вело глубоководную укладку труб "Турецкого потока".

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с действующим "Северным потоком".