МОСКВА, 25 дек /ПРАЙМ/. Президент России Владимир Путин во вторник встретится с белорусским коллегой Александром Лукашенко в Кремле, стороны планируют обсудить перспективы евразийской интеграции и двусторонние отношения, президент Белоруссии хочет затронуть вопрос компенсаций в связи с предстоящим в России нефтяным налоговым маневром.

"Президент РФ Владимир Путин встретится с президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко, который будет находиться в России с рабочим визитом. В ходе переговоров будут обсуждены ключевые вопросы двусторонних отношений и перспективы дальнейшего продвижения интеграционных процессов на евразийском пространстве", — сообщила в понедельник пресс-служба Кремля.

Рабочий визит Лукашенко в РФ 25 декабря подтвердила и пресс-служба президента Белоруссии. Ранее белорусский лидер сообщал о планах встретиться с российским коллегой в Москве, в Кремле также подтверждали встречу. При этом Лукашенко тогда назвал нефтяной налоговый маневр в РФ главной темой для этих переговоров.

КОМПЕНСАЦИИ ЗА НАЛОГОВЫЙ МАНЕВР

Как сообщает пресс-служба белорусского президента, на переговорах в Москве "будут подведены итоги белорусско-российского сотрудничества в уходящем году, рассмотрены актуальные задачи взаимодействия на ближайшую перспективу". По данным пресс-службы, особое внимание главы государств уделят развитию отношений в торгово-экономической сфере "с акцентом на реализации прежних договоренностей в интеграционных форматах".

Сам Лукашенко в понедельник на совещании по актуальным вопросам сотрудничества с Россией заявил, что хотел бы получить объяснения по поводу прекращения переговоров по компенсациям Минску в связи с реализацией налогового маневра. В ходе совещания, подробности которого приводит президентская пресс-служба, лидер Белоруссии напомнил, что еще в апреле 2017 года на переговорах в Петербурге главы двух стран договорились решить ряд вопросов в нефтегазовой сфере. По словам Лукашенко, во вторник на переговорах и белорусская часть делегации, и российская "должны будут ответить на вопрос, почему принятое двумя президентами решение не было исполнено в этом году".

В России на 2019–2024 годы намечено завершение так называемого налогового маневра, предусматривающего постепенное обнуление экспортной пошлины на нефть и повышение ставки НДПИ. Дополнительные издержки у Белоруссии возникают из-за ожидаемого увеличения цены на нефть из РФ и снижения экспортных пошлин на нефтепродукты. Минск оценивал свои потери за весь период реализации маневра до 11 миллиардов долларов, а потери бюджета в 2019 году — примерно в 300 миллионов долларов.

ИЗВИНЯЛСЯ ИЛИ НЕТ, ВОПРОС ОТКРЫТЫЙ

Нефтяной вопрос действительно уже некоторое время остается камнем преткновения в двусторонних отношениях. В ходе заседания Высшего Евразийского совета (ВЕЭС), который прошел в Петербурге 6 декабря, Лукашенко публично высказывал недовольство по поводу высокой стоимости транспортировки российского газа в страну. По его словам, цена примерно втрое выше, чем тариф "Газпрома" при внутрироссийских поставках. В результате, по словам Лукашенко, цена газа для Белоруссии на границе со Смоленской областью составляет почти 130 долларов, тогда как оптовая цена для смоленских потребителей — 70 долларов.

Путин в свою очередь заявил, что цена российского газа для Белоруссии уже сравнительно низкая благодаря Евразийскому экономическому союзу, дальнейшее снижение требует времени и другого уровня интеграции. Президент РФ напомнил о планах создания к 2025 году единых рынков газа, нефти и нефтепродуктов ЕАЭС. Он также предложил белорусскому коллеге позже без СМИ продолжить дискуссию на эту тему.

После заседания Лукашенко рассказал журналистам, что извинился перед Путиным за спор о цене на поставки российского газа в республику. Видео общения президента с представителями СМИ размещено на сайте Life.ru. Впрочем, неделю спустя президент Белоруссии заявил, что средства массовой информации неправильно интерпретировали его слова об извинениях перед Путиным на саммите в Санкт-Петербурге. По его словам, в ходе дискуссий на этом заседании все его участники извинялись друг перед другом.

Заведующий отделом Белоруссии Института стран СНГ Александр Фадеев считает, что самое главное для Минска в нынешнем визите – попытка получить компенсацию за предстоящий в следующем году налоговый маневр в нефтяной сфере. Поэтому, как полагает эксперт, этот острейший вопрос Лукашенко решил вынести на самый высокий уровень, ведь на правительственном уровне он не был решен.

Фадеев отметил, что все последние годы вынесение сложнейших экономических и финансовых вопросов на уровень президентов двух стран приводило к успеху для Минска. Однако российская сторона, по его мнению, скорее всего, возьмет паузу по этому вопросу, то есть сразу и решительно просьбу Белоруссии не отклонит, а спустит на уровень экспертов.