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МОСКВА, 25 дек /ПРАЙМ/. Сроки действия соглашения ОПЕК+ о сокращении добычи нефти на данный момент предсказать сложно, но кооперация стран в любом случае продолжится, сообщил министр энергетики РФ Александр Новак.

"Я сейчас не могу прогнозировать сроки действия соглашения ОПЕК+ — нужно смотреть, как будет развиваться ситуация на рынке. Но важно понимать, что кооперация в том или ином виде продолжится. Данное соглашение показало свою эффективность", — сказал Новак в интервью газете "Коммерсант".

В качестве примера Новак напомнил о ситуации на рынке нефти до принятия решения США об исключении из санкций по Ирану для ряда стран. По его словам, на рынке тогда наблюдался дефицит предложения, цены сильно росли, и в случае самого жесткого сценария по санкциям к Ирану вполне могли достигнуть уровня 2014 года.

"Летом участники ОПЕК+ понимали, что, если ситуация будет развиваться так, необходимость сокращать добычу исчезнет, можно будет жить в рыночных условиях и еще придется потрудиться, чтобы как-то покрыть возникающий дефицит", — отметил министр.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении добычи нефти на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года. Договор стартовал с начала 2017 года и был продлен до конца 2018 года. В июне 2018 года ОПЕК+ согласовала цель уйти от перевыполнения условий соглашения, которое тогда составляло 47%, но уже в ноябре решила вновь поменять стратегию, задумавшись о возвращении к сокращению добычи.

Тогда 7 декабря ОПЕК+ приняла решение о сокращении добычи нефти суммарно для всех стран соглашения на 1,2 миллиона баррелей в сутки с января 2019 года в течение полугода. Из них 800 тысяч баррелей нефти придется на страны ОПЕК и 400 тысяч — на страны, не входящие в ОПЕК.