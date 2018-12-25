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МОСКВА, 25 дек /ПРАЙМ/. Цена нефти значительно упадет, если "отпустить" добычу, предоставив странам полностью использовать свой потенциал, сообщил министр энергетики России Александр Новак.

"Важно исходить из оценки последствий принятия тех или иных решений, насколько они выгодны для страны в целом, для компаний. Можно, конечно, отпустить добычу, чтобы все страны использовали полностью свой потенциал, тогда цена на нефть значительно упадет", — сказал Новак в интервью газете "Коммерсант".

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении добычи нефти на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года. Договор стартовал с начала 2017 года и был продлен до конца 2018 года. В июне 2018 года ОПЕК+ согласовала цель уйти от перевыполнения условий соглашения, которое тогда составляло 47%, но уже в ноябре решила вновь поменять стратегию, задумавшись о возвращении к сокращению добычи.

Тогда 7 декабря ОПЕК+ приняла решение о сокращении добычи нефти суммарно для всех стран соглашения на 1,2 миллиона баррелей в сутки с января 2019 года в течение полугода. Из них 800 тысяч баррелей нефти придется на страны ОПЕК и 400 тысяч — на страны, не входящие в ОПЕК.