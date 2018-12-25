МОСКВА, 25 дек /ПРАЙМ/. Власти Республики Саха (Якутия) разработали план на случай банкротства Якутской топливно-энергетической компании (ЯТЭК), которая входит в группу "Сумма" братьев Магомедовых, сообщил в интервью РИА Новости глава республики Айсен Николаев.

ЯТЭК — старейшее газодобывающее предприятие Якутии, единственный производитель моторного топлива в регионе. ЯТЭК — единственное предприятие, снабжающее газом центральный регион Якутии. Компания входит в группу "Сумма" братьев Зиявудина и Магомеда Магомедовых. Их арестовали в конце марта. Следственный департамент МВД РФ заподозрил Магомедовых в особо тяжких преступлениях — в организации преступного сообщества, хищениях и растратах на сумму 2,5 миллиарда рублей, а гендиректора входящей в группу "Сумма" компании "Интекс" Артура Максидова — в хищении почти 669 миллионов рублей.

"(План) есть", — сказал Николаев, отвечая на вопрос, есть ли у властей Якутии план на случай банкротства ЯТЭК, отказавшись при этом раскрыть подробности плана.

"Мы должны быть готовы к любому развитию ситуации. Ведь ситуация вокруг группы "Сумма" складывается очень неординарная: и блокировка счетов, и размер долговой нагрузки большой, и кредиторы меняются. В таких форс-мажорных обстоятельствах функционировать и обслуживать крупный долг любой компании было бы очень сложно", — отметил глава Якутии.

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