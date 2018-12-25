МОСКВА, 25 дек /ПРАЙМ/. Минимальный заказ для разработки российских турбин большой мощности для теплоэлектростанций (ТЭС) должен составлять 1,4 ГВт, чтобы обеспечить такой объем, могут быть объявлены специальные конкурсы по строительству ТЭС, рассказал глава Минэнерго РФ Александр Новак в интервью газете "Коммерсант".

"Для того чтобы начать производство таких турбин, нужен минимальный заказ на 1,4 ГВт. Собственно, такая возможность будет предоставлена в рамках механизма модернизации (ТЭС — ред.). Сейчас идут коммерческие переговоры между будущими производителями газотурбинных установок и генкомпаниями", — сообщил Новак.

По его словам, если российские турбины не будут интересны энергокомпаниям, то рассматривается возможность сделать отдельные конкурсы на строительство ТЭС по аналогии с Таманью, Крымом или Калининградом на основе конкурентного отбора мощности новых генерирующих объектов (КОМ НГО). Этот механизм гарантирует окупаемость инвестиций в строительство за счет повышенных платежей потребителей за мощность.

"Мы сможем сделать такой конкурс под заказ конкретного оборудования… Но мы планируем, что все-таки на первом этапе все будут участвовать в конкурсе (по отбору проектов в программу модернизации ТЭС — ред.)", — пояснил Новак.

В РФ не производятся собственные газовые турбины большой мощности, от 110 МВт и выше. Это основное оборудование на ТЭС с парогазовым циклом импортируется. Отсутствие российских технологий больших турбин, еще и в условиях западных санкций, стало одной из причин, которые привели к спору с немецкой Siemens о поставках турбин в Крым. Летом Минпромторг РФ подготовил дорожную карту разработки российских мощных газовых турбин. Суть документа в поэтапном выпуске на рынок линейки турбин: в четвертом квартале 2019 года — на 110 МВт, в конце 2021 года — на 170 МВт.

Минэнерго подготовило масштабную программу модернизации ТЭС, которая оценивается в 1,5 триллиона рублей и может затронуть 39 ГВт мощностей. Проекты, попавшие в нее по итогам конкурса, получат гарантированную окупаемость за счет повышенных платежей потребителей за мощность. Срок окупаемости — 15 лет. Первые отборы проектов модернизации планировалось провести в 2018 году сразу на три года: 2022-2024. Доходность по ним может составить 14% годовых с корректировкой на доходность ОФЗ, говорил в конце октября вице-премьер РФ Дмитрий Козак.