МОСКВА, 25 дек — ПРАЙМ. Антипинский НПЗ (Тюменская область) группы "Новый поток" не смог выполнить условия топливных соглашений нефтекомпаний РФ с Минэнерго и Федеральной антимонопольной службой из-за временной приостановки работы в декабре, в январе выйдет на необходимые объемы переработки, сообщили РИА Новости в пресс-службе группы.

"В связи с временной остановкой работы Антипинского НПЗ в декабре 2018 года, завод не смог выполнить в полном объеме условия "Соглашения о стабилизации рынка в части поставок нефтепродуктов". В настоящее время предприятие прилагает максимум усилий для восстановления прежнего уровня поставок нефтепродуктов на внутренний рынок. Уже в январе 2019 года Антипинский НПЗ выйдет на объемы переработки, необходимые для возобновления выполнения всех условий соглашения", — сказали в пресс-службе.

В группе отметили, что в розничном сегменте завод полностью возобновил отгрузку дизтоплива, бензина и сжиженных углеводородных газов.

Вице-премьер Дмитрий Козак по итогам совещания с нефтекомпаниями 19 декабря поручил ФАС и Минэнерго с участием "Сбербанк капитала" до 26 декабря представить предложения о росте поставок топлива "Новым потоком" в рамках топливных соглашений.

В начале ноября Минэнерго и ФАС подписали с десятью крупными нефтекомпаниями РФ соглашения по стабилизации рынка топлива на срок по 31 марта 2019 года. В них оговорены объемы и цены оптовых поставок: цены до конца года останутся на уровне конца мая — начала июня, а за 2019 год плавно вырастут на 4-4,6%. Розничные цены компании повысят с 1 января не более чем на 1,7% (с учетом повышения НДС), а с 1 февраля будут их индексировать равномерно так, чтобы по итогам года не превысить прогнозную среднегодовую инфляцию (4,6%). При этом ежемесячное производство и реализация нефтепродуктов должны быть на 3% выше соответствующего месяца 2017 года.

Агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщало, что Антипинский НПЗ с 5 декабря полностью остановил переработку нефти из-за прекращения поставок сырья. После оформления Сбербанком кредитных линий Антипинскому и Афипскому НПЗ 13-14 декабря в полном объеме были возобновлены поставки нефти на оба предприятия, сообщал "Новый поток".