МОСКВА, 25 дек — ПРАЙМ. Цены производителей на бензин в ноябре в среднем по России уменьшились на 0,7% по сравнению с октябрем, на дизтопливо — выросли на 3,3%, говорится в материалах Росстата.

"В ноябре цены производителей на бензин автомобильный в среднем снизились на 0,7%. Его удешевление отмечено в 7 субъектах РФ (от 0,1% в Оренбургской области до 6,7% в Ярославской области). В Ленинградской области цены производителей на бензин автомобильный сохранились на уровне октября 2018 года. В 10 субъектах РФ бензин стал дороже (от 0,8% в Пермском крае до 5,9% в Тюменской области)", — говорится в материалах Росстата.

При этом сообщается, что цены производителей на сырую нефть в ноябре выросли на 2,6% (с начала года – на 46,3%), а тарифы на ее перекачку трубопроводным транспортом сохранились на уровне октября 2018 года (с начала года – увеличились на 5,1%).

В начале ноября Минэнерго и ФАС подписали с десятью крупными нефтекомпаниями РФ соглашения по стабилизации рынка топлива на срок с 1 ноября по 31 марта 2019 года. В них оговорены объемы и цены оптовых поставок, причем объявлялось, что цены до конца года останутся на уровне конца мая — начала июня, а за 2019 год плавно вырастут на 4-4,6%. Розничные цены компании повысят с 1 января не более чем на 1,7% (с учетом повышения НДС), а с 1 февраля будут их индексировать равномерно так, чтобы по итогам года не превысить прогнозную среднегодовую инфляцию (4,6%).

При этом, как уточнял курирующий ТЭК вице-премьер Дмитрий Козак, зимнее дизтопливо в розничной продаже будет стоить дороже летнего на 2 рубля за литр, что обусловлено более высокой себестоимостью производства. Согласно протоколу совещания у Козака 31 октября, с которым ознакомилось РИА Новости, кабмин поручил субъектам рынка до 31 марта удерживать мелкооптовые цены на летнее дизтопливо в среднем по России не выше 51,2 тысячи рублей за тонну, тогда как цена зимнего дизтоплива предусмотрена на 2,4 тысячи рублей выше с учетом последующей трансляции на АЗС.