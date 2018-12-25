МОСКВА, 25 дек — ПРАЙМ. Совет директоров "Газпрома"<GAZP> на заседании 25 декабря одобрил инвестпрограмму компании на 2019 год в размере 1,326 триллиона рублей, программу внешних займов — в размере 297,7 миллиарда рублей, говорится в сообщении "Газпрома".

"В соответствии с инвестиционной программой на 2019 год, общий объем освоения инвестиций составит 1 триллион 325,724 миллиарда рублей. В том числе объем капитальных вложений — 963,019 миллиарда рублей, расходы на приобретение в собственность внеоборотных активов — 151,505 миллиарда рублей. Объем долгосрочных финансовых вложений — 211,2 миллиарда рублей", — говорится в сообщении.

Инвестпрограмма "Газпрома" на 2018 год составляет 1,496 триллиона рублей. Таким образом, в 2019 году она снизится на 12%.

"Основные инвестиции ПАО "Газпром", включенные в инвестиционную программу на 2019 год, предусмотрены для финансирования всех стратегически важных проектов компании. Среди них — развитие центров газодобычи на полуострове Ямал и на Востоке России, газотранспортной системы в Северо-Западном регионе России, строительство газопровода "Сила Сибири" и второго пускового комплекса газопровода "Сахалин — Хабаровск — Владивосток", реализация проектов "Северный поток — 2" и "Турецкий поток"", — отмечается в сообщении.

Совет директоров также одобрил программу внешних финансовых заимствований в размере 297,7 миллиарда рублей. Таким образом, она может снизиться в 1,7 раза по сравнению с программой заимствований в 2018 году в 518 миллиардов рублей.

Кроме того, совет директоров рассмотрел прогноз инвестиционной программы и бюджета (финансового плана) на 2020–2021 годы. Заместитель председателя правления "Газпрома" Андрей Круглов говорил в интервью корпоративному журналу, что компания не ожидает серьезного снижения инвестпрограммы после пика 2018-2019 годов: в 2020 году она составит 1,065 триллиона рублей, в 2021 году — 1,251 триллиона рублей.

Совет директоров "Газпрома" утверждает объем инвестпрограммы на следующий год в декабре предыдущего. Как правило, инвестпрограмма компании рассматривается два раза в год, окончательно корректируясь по итогам первого полугодия.