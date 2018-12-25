МОСКВА, 25 дек /ПРАЙМ/. Газопровод "Северный поток-2" приведет не к зависимости Европы от России, а к взаимозависимости обеих сторон, заявил в интервью журналу Spiegel член Бундестага от партии "Зеленые" и член комитета по иностранным делам Юрген Триттин.

"Основной аргумент, что они (страны Европы – ред.) будут зависеть от России, неверен. Газопровод приведет к взаимозависимости, потому что связи между производителем и потребителем велики", — заявил Триттин, отвечая на вопрос о возможной угрозе интересам безопасности стран Центральной и Восточной Европы в связи со строительством "Северного потока-2".

Он также отметил, что производитель находится даже в более зависимом положении, если у потребителя есть и другие источники поставок. "В то время как Европа может очень легко перейти на сжиженный природный газ из США или Катара, России не так просто сменить потребителя. Для этого ей пришлось бы построить новый газопровод в Китай. Это требует времени", — добавил парламентарий.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и ряд европейских стран, включая Польшу, Латвию и Литву, а также США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ. В свою очередь Германия, обладающая крупнейшей в ЕС экономикой, заявляла, что поддерживает "Северный поток-2".