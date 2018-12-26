МОСКВА, 26 дек — ПРАЙМ, Карина Хамизова. Крым в уходящем году перестал быть энергодефицитным. Какие шаги остались для полноценного ввода строящихся ТЭС в Крыму, во сколько оценивается потребность России в газовых турбинах и какие важные решения были приняты в 2018 году, рассказал в интервью агентству "Прайм" замглавы Минэнерго РФ Андрей Черезов.

- Какие важнейшие события в отрасли вы бы выделили в этом году?

— Среди ключевых задач Минэнерго на этот и следующие годы – бесперебойное энергоснабжение регионов России, контроль за подготовкой отопительного сезона, оценка готовности к работе в отопительный сезон, а также контроль за его прохождением, повышение надежности, снижение аварийности на объектах электроэнергетики, развитие топливно-энергетического комплекса Крыма и Калининградской области. У нас два таких региона, где на уровне президента контролируется исполнение всех поручений.

Напомню, что в текущем году был проведен Чемпионат мира по футболу: по энергетике его отработали на очень высоком уровне, замечаний от ФИФА по энергообеспечению нет.

С 2018 года мы ввели новую методику оценки субъектов электроэнергетики к отопительному сезону. Она предусматривает непрерывный мониторинг основных показателей деятельности энергокомпаний в течение года.

По данной методике в контуры оценки Минэнерго попали 439 энергокомпаний, а раньше мы проверяли 84. Согласно новым критериям, паспорта готовности получили все крупные холдинги. Не получили некоторые небольшие компании, которые ранее не подлежали проверкам Минэнерго. Например, тяжело проходили подготовку к зиме региональные территориальные сетевые организации.

Но в целом отрасль продемонстрировала высокую готовность к отопительному сезону.

- Как оценивается ситуация с запасами топлива на энергообъектах?

— В течение всего года мы осуществляем ежедневный контроль за нормативным запасом топлива на электрических станциях. Например, по нормативам на 1 декабря по углю накоплено больше 17,57 миллиона тонн (220% запасов), по мазуту — 2,55 миллиона тонн (143%), по торфу – 355 тысяч тонн (262%), по дизельному топливу – 322,9 тысячи тонн (132%). То есть по всем показателям на начало отопительного сезона у нас перевыполнены нормативы.

- Тема создания российской газовой турбины большой мощности активно обсуждалась в этом году. Минэнерго верит в создание отечественной турбины?

— Мы всегда в это верили, остается решить вопрос финансирования. Насколько и кто готов этот проект финансировать, потому что разработка и производство турбины в принципе довольно сложная техническая задача. Она касается не только самой турбины, но и смежных направлений, так как необходимы материалы, металлы, литье, штамповки и так далее. В 2018 году правительством утвержден план мероприятий по созданию в России газовых турбин большой мощности до 2022 года, разработанный Минэнерго совместно с Минпромторгом. Сейчас идет его реализация. Наша потребность по объему турбин выше, чем во всех странах Европы вместе взятых. И как показала практика с Крымом, при нашем спросе целесообразно, чтобы турбина производилась в России.

- То есть вы ожидаете, что турбина появится в 2022 году?

— Думаю, что до 2022 года в рамках реализации совместного плана с Минпромторгом, у нас уже будут реальные действия на пути к производству российской турбины.

- На какой стадии работа по запрету хранения и передачи первичных данных по турбинам за границу?

— Речь не идет о запрете. Приказом Минэнерго мы утверждаем сейчас требования к информационной безопасности систем удаленного мониторинга и диагностики, в основном, технологического оборудования. С учетом требований к информационной безопасности объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации, разработанных ФСТЭК России (Федеральная служба по техническому и экспортному контролю – ред.). Сейчас приказ проходит государственную регистрацию в Минюсте.

Также мы выпустим критерии, которые станут обязательны при закупке и постановке в работу турбин иностранного производства. Компания-поставщик обязана будет обеспечить хранение данных в России. Мы не против, чтобы жизненный цикл контролировался при помощи онлайн-режима, но только на нашей территории.

- Эти требования будут касаться только новых станций?

— Да.

- Запуск вторых очередей ТЭС в Крыму будет перенесен на март, как просит "Технопромэкспорт"?

— Не планируем ничего переносить. Такое решение может принять только правительство РФ. На Балаклавской и Таврической ТЭС сейчас два блока работают, идет ликвидация недочетов в тестовом режиме, устраняются замечания Ростехнадзора. Компании ("Технопромэкспорт" – ред.) в отношении обеспечения поставки мощности на оптовый рынок электрической энергии и мощности присвоен статус субъекта оптового рынка – участника обращения электрической энергии и (или) мощности на оптовом рынке с зарегистрированными группами точек поставки генерации. "Технопромэкспорт" до конца декабря должен заявиться на итоговую проверку, на основании которой выдается заключение о соответствии. Дальше уже получаем разрешение на ввод в эксплуатацию в рамках законодательства РФ.

В части ввода в эксплуатацию в настоящее время реализованы мероприятия по схемам выдачи мощности для первой очереди ТЭС, а также по подводящим газопроводам-отводам, сейчас идет оформление документов на ввод этих объектов в эксплуатацию. По окончании реализации этих мероприятий будет обеспечен ввод станций в эксплуатацию.

Второй пусковой комплекс полностью готов и получит разрешение на пуско-наладочные работы. Процесс идет и, в принципе, больших рисков сейчас я не вижу.

- Если блоки не введут вовремя, компании будут начисляться штрафы…

— Да, будут начисляться штрафы, потребуются объяснения, почему произошел срыв сроков, затем последует коллегиальное решение. У нас эта практика не первый год работает. Ничего страшного в этом нет, но я больше чем уверен, что именно компании штрафы платить не придется.

- В Крыму зимой ожидается энергодефицит на пике прохождения холодов?

— В настоящее время все потребности в электроэнергии покрываются в полном объеме за счет собственной генерации полуострова, энергомоста и первых блоков Таврической и Балаклавской ТЭС. Прошлую зиму мы прошли хорошо, ограничений по энергопотреблению у нас не вводилось, но минувший сезон был теплее.

В этом отопительном сезоне впервые прогнозируем довольно серьезный рост потребления мощности — до 1499 МВт. В прошлом году это значение было на уровне 1396 МВт. Но сейчас есть два блока Балаклавской и Таврической ТЭС, плюс Сакская ТЭЦ, где четыре блока находятся в работе. Первый пусковой комплекс вышел на рынок в полном объеме, это 90 МВт. Успешно справимся с нагрузкой.

-А вторая очередь Сакской ТЭЦ когда будет запущена?

— Подрядчики обещают закончить вторую очередь до конца декабря, это дополнительных 30 МВт. Есть вопрос, связанный со строительством схемы выдачи мощности: если под 90 МВт схемы выдачи мощности готовы, то под 120 МВт — нет. То есть требуется увеличить пропускную способность электросетей под выдачу мощности 120 МВт.

- Все равно ожидаете в конце года полностью ввести или уже в следующем?

— Произвести технологическую готовность, завершить испытание паровых турбин мы планируем до конца декабря.

Выход Сакской ТЭЦ на полную мощность (120 МВт) ожидается в первом квартале 2019 года после проведения комплексных испытаний, получения необходимых разрешений, а также выполнения ряда мероприятий по реконструкции электросетевых объектов, позволяющих выдачу мощности Сакской ТЭЦ в полном объеме.

- Когда планируется вывозить из Крыма мобильные электростанции (МГТЭС)?

— Если мы убедимся, что в Крыму энергосистема работает надежно, уже с лета начнем принимать решения в части перебазирования МГТЭС. Пять установок – это Дальний Восток, Шикотан и остров Сахалин. Также проведем анализ изолированных зон, посмотрим, где еще экономически целесообразно использовать МГТЭС.

- Как идет реструктуризация государственного унитарного предприятия "Крымэнерго" в акционерное общество, и готов ли в целом электросетевой комплекс Крыма к реконструкции?

— АО "Крымэнерго" создано. До конца года мы планируем завершить передачу Росимуществу части имущественного комплекса. Некоторые документы, необходимые для отнесения АО "Крымэнерго" и регистрации ее как территориальной сетевой компании, уже были внесены. Это позволит зарегистрировать АО "Крымэнерго" как ТСО и получить тариф на эту структуру. В дальнейшем продолжим постепенно передавать остальное имущество. Сейчас первый этап мы прошли, документы подготовили. Росимущество распоряжение внесло в правительство.

Кроме того, мы запланировали уже первый масштабный проект в рамках АО "Крымэнерго". Это модернизация электросетевого хозяйства южного берега Крыма. Там очень старая инфраструктура, которая уже давно не устраивает и по надежности, и по передаваемой мощности. Данный проект включен в ФЦП.

- Какой объем инвестиций потребуется на этот проект?

— Сейчас объем средств, который у нас есть, это порядка 8 миллиардов рублей, но стоимость будет уточняться проектом. Южный берег — это горы, оползневые участки, застройка, инфраструктура. Там не так просто работать, поэтому сейчас проводится предТЭО (предварительное технико-экономическое обоснование – ред.), чтобы мы понимали, что мы будем строить, какими этапами и за какие деньги.

- Скоро в Красноярске пройдет Универсиада, и была запланирована масштабная подготовка электросетевого комплекса. Все ли удалось сделать?

— Прошла большая работа, которая позволила существенно повысить надежность электроснабжения. В Красноярске было очень много "запертых" узлов под техприсоединение новых потребителей. Впервые за всю историю Красноярска мы их модернизировали.

Мы контролируем ситуацию по подготовке электросетей к Универсиаде, и в январе 2019 года планируем закончить работу. Краевые власти делают проект по временным сетям, мы оказываем содействие. В проекте будут определены резервные источники питания — 76 штук сейчас завозятся и будут устанавливаться на всех объектах Универсиады и на вспомогательных участках.

- Какой общий объем финансирования потребуется?

— Общая сумма около 4 миллиардов рублей — это все заемные средства "Россетей". Под Универсиаду дополнительных средств на энергетику из федерального бюджета не выделялось.

- Каковы планы и ключевые задачи на 2019 год?

— Во-первых, надежное энергообеспечение Крыма и Калининградской области. В мае 2019 года в Калининграде должны пройти испытания по работе в изолированном режиме. Это необходимо, так как прибалтийские страны летом планируют провести первую пробную работу в изолированном режиме от энергосистемы России.

Что касается Крыма, то здесь первостепенны вопросы, связанные с генерацией, продолжение работы по энергообеспечению и модернизации сетевого комплекса и реструктуризация в части создания АО "Крымэнерго".

Среди постоянных приоритетов — энергобезопасность государства, вопросы, связанные с прохождением отопительного сезона, чрезвычайных ситуаций. Этот перечень работ сейчас успешно выполняется.