МОСКВА, 26 дек — ПРАЙМ. "Новатэк" объявил тендер на строительство аэропорта для своего будущего второго завода по сжижению природного газа "Арктик СПГ-2", который будет располагаться на Гыданском полуострове, следует из материалов компании.

В документации отмечается, что район строительства объекта удален от путей сообщения, баз производственного обслуживания, населенных пунктов и объектов энергообеспечения.

При этом в зимний период доставка грузов в район строительства возможна морским транспортом из Архангельска на временный ледовый причал на Салмановском (Утреннем) нефтегазоконденсатном месторождении (ресурсная база проекта), организуемый заказчиком. С октября 2019 года планируется открытие круглогодичной навигации.

Согласно материалам, весь объем работ по строительству аэропорта должен быть завершен в период с июля 2019 года по ноябрь 2020 года.

"Арктик СПГ-2" — второй проект "Новатэка", связанный с производством сжиженного природного газа, после "Ямала СПГ". Проект планируется реализовать на базе Утреннего месторождения в ЯНАО. Завод должен будет состоять из трех технологических линий. Планируемый срок запуска первой линии — 2022-2023 годы, с последующим запуском остальных линий в 2024 и 2025 годах.