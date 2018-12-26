КИЕВ, 26 дек — ПРАЙМ. НАК "Нафтогаз Украины" допускает новые судебные иски по взысканию активов с "Газпрома" в рамках решения Стокгольмского арбитража, заявил главный исполнительный директор "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко.

С начала лета "Нафтогаз" пытается принудительно взыскать с "Газпрома" 2,6 миллиарда долларов во исполнение решения Стокгольмского арбитража — в Швейцарии, Великобритании и Нидерландах.

"Еще есть ряд юрисдикций, где в ближайшее время, скорее всего, мы тоже инициируем принудительное взыскание", — заявил Витренко в видео, обнародованном в среду на странице "Нафтогаза" в Twitter.

Он сказал, что "Нафтогаз" ожидает в январе 2019 года судебное заседание в Нидерландах по принудительному взысканию активов с "Газпрома", а в феврале аналогичное заседание в суде в Великобритании. Витренко также сказал, что в следующем году ожидаются заседания по взысканию активов в Швеции и Швейцарии.

Стокгольмский арбитраж в декабре и феврале вынес решения по спорам "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контрактов на поставку и транзит газа, обязав в итоге российскую компанию выплатить украинской 2,56 миллиарда долларов. "Газпром" их обжаловал в марте, а в мае потребовал полной отмены "транзитного" решения. Украина 30 мая заявила о начале принудительного взыскания средств и поддержке судом ее ходатайства об аресте в Швейцарии акций Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG, а 5 июня — об аналогичном решении суда по активам "Газпрома" в Нидерландах.