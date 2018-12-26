МОСКВА, 26 дек — ПРАЙМ. Глава "Лукойла", крупнейшей частной нефтяной компании в РФ, Вагит Алекперов 21 декабря купил 123,5 тысячи обыкновенных акций на сумму 604 миллиона рублей, говорится в сообщении компании.

"Изменение размера доли участия в уставном капитале "Лукойл" связано с приобретением указанным лицом на внебиржевом рынке 21 декабря 2018 года 123,5 тысячи обыкновенных акций ПАО "Лукойл" на сумму 604,51 миллиона рублей", — говорится в сообщении.

Таким образом, размер его прямой доли в уставном капитале компании вырос до 2,84% с 2,825%.

В начале ноября в материалах компании сообщалось, что семья президента "Лукойла" после завершения погашения казначейских акций владеет 26,06% обыкновенных акций.