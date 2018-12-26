МОСКВА, 26 дек — ПРАЙМ. Американская ExxonMobil продолжает буровые операции на блоке Stabroek на шельфе Гайаны, несмотря на конфликт с Венесуэлой, говорится в сообщении компании.

"Разведка и эксплуатационное бурение в юго-восточной части блока Stabroek продолжается. Деятельность, связанная с проектом LizaPhase 1, добыча на котором, как ожидается, к началу 2020 года составит 120 тысяч баррелей нефти в день, также не затронута", — сговорится в релизе.

В воскресенье в Венесуэле сообщили, что страна направила обращение в ООН в связи со "вторжением" в свои территориальные воды двух исследовательских судов Exxon Mobil, якобы нанятых Гайаной. В Джорджтауне, в свою очередь, заявили, что речь идет об одном судне, которое не нарушало границу и находилось на территории Гайаны, когда его перехватили суда Венесуэлы. Власти страны также собираются обратиться в ООН.

По сообщению Exxon, два ее судна прекратили сбор сейсмических данных в северо-западной части блока Stabroek, когда их перехватил военно-морской флот Венесуэлы. Однако район, где произошел инцидент, находится более чем в 110 километрах от месторождения Ranger — ближайшего из 10 нефтяных месторождений ExxonMobil в юго-восточной части блока Stabroek.

Компания отметила, что управляет блоком Stabroek на шельфе Гайаны по лицензии правительства страны, и сбор ею данных проводился в исключительной экономической зоне Гайаны.

Площадь блока Stabroek составляет 26,8 тысячи квадратных километров, 45% проекта принадлежит аффилированной с Exxon Esso Exploration and Production Guyana Limited, Hess Guyana Exploration владеет 30%, CNOOC Nexen Petroleum Guyana — 25%.