МОСКВА, 26 дек /ПРАЙМ/. Стоимость нефти подскочила более чем на 7% в среду вечером, поддержку нефтяному рынку оказывает рост основных фондовых индексов США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 22.03 мск цена мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent поднималась на 7,21%, до 54,43 доллара за баррель. Стоимость февральских фьючерсов на нефть марки WTI росла при этом на 7,74% — до 45,82 доллара за баррель.

Рост основных американских фондовых индексов позитивно влияет на стоимость нефти. Индексы США увеличиваются в среду на 2,8-3,7% в рамках коррекции после того, как падали четыре торговые сессии подряд, а в понедельник опустились до минимума за 1,5 года на фоне бюджетного кризиса в США.

Помимо этого трейдеры с оптимизмом восприняли заявления министра энергетики России Александра Новака о том, что нефтяной рынок стабилизируется в течение первого полугодия 2019 года в результате сделки ОПЕК+ и традиционного роста спроса в летний период. Агентство Блумберг отмечает, что рынки увидели в заявлении министра сигнал о том, что члены ОПЕК+ могут встретиться, чтобы снова обсудить сокращение добычи.

По мнению аналитика Price Futures Group Фила Флинна (Phil Flynn), слова которого приводит агентство, вероятность внеочередной встречи ОПЕК+ сигнализирует о том, что альянс и его союзники сделают все, что необходимо, для поддержки нефтяного рынка. При этом старший рыночный стратег RJO Futures Фил Стрейбл (Phil Streible) отмечает, что коррекция на рынке "черного золота" может стать "прыжком дохлой кошки" (биржевой термин, означающий обманчивое, кратковременное восстановление цен на падающие акции перед окончательным падением — ред.).