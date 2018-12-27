МОСКВА, 27 дек — ПРАЙМ. Англо-голландская нефтяная корпорация Royal Dutch Shell запустила работу на плавучем заводе сжиженного природного газа (СПГ) Prelude, расположенном в 475 километрах от прибрежного города Брума в Западной Австралии, говорится в сообщении компании.

"Prelude сейчас проходит этапы запуска и постепенного наращивания мощности, что является начальной фазой производства, когда газ и конденсат добываются и пропускаются через установку. Как только это будет завершено, объект будет стабилизирован для надежного производства сжиженного углеводородного газа (СУГа) и СПГ", — сообщила компания.

Уточняется, что в год завод будет производить 3,6 миллиона тонн СПГ, 1,3 миллиона тонн конденсата и 400 тысяч тонн СУГа.

Доля участия Shell в СПГ-проекте составляет 67,5%. Ее партнеры — японская Inpex (17,5%), корейская KOGAS (10%) и тайваньская CPC (5%).