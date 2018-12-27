МОСКВА, 27 дек — ПРАЙМ. "Газпром нефть" закладывает в бюджет на 2019 год цену на нефть в 50 долларов за баррель, тестирует бизнес-план и при более низких ценах, сообщил глава "Газпром нефти" Александр Дюков.

"Если говорить о нашей компании, то мы подходим достаточно осторожно и очень консервативно к принятию наших инвестиционных решений и бизнес-планированию, поэтому если говорить о 2019 годе и о том, как мы принимаем решения в случае реализации инвестиционных проектов, то за основу принимается цена 50 долларов за баррель. При этом что инвестпроекты, что бизнес-план мы тестируем и на более низкие цены", — сказал Дюков в интервью телеканалу "Россия-24".

Мировые цены на нефть продолжают снижение в четверг после сильного удорожания этого вида сырья в среду. По состоянию на 17.01 мск стоимость мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 2,46%, до 53,95 доллара за баррель, цена февральских фьючерсов на нефть марки WTI опускалась на 2,19%, до 45,62 доллара за баррель. В ходе торгов в четверг удешевление нефти обеих марок достигало 3%.

"Газпром нефть" при формировании бизнес-плана на 2018 год также основывалась на цене нефти в 50 долларов за баррель.