МОСКВА, 27 дек — ПРАЙМ. Министр энергетики России Александр Новак и вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович на встрече в Брюсселе в начале 2019 года обсудят выход энергосистем прибалтийских стран из режима синхронной работы с российскими и белорусскими сетями, сообщили РИА Новости в Минэнерго РФ.

"Вопрос выхода энергосистем прибалтийских стран из режима синхронной работы с российскими и белорусскими сетями будет обсуждаться на встрече министра энергетики РФ Александра Новака с заместителем председателя Еврокомиссии по энергосоюзу Марошем Шефчовичем в Брюсселе в начале 2019 года", — сообщили в Минэнерго.

Сейчас связь энергосистемы Калининградской области с Россией осуществляется через электрические сети Белоруссии, Эстонии, Латвии и Литвы. Энергонезависимость региона будут обеспечивать четыре новые электростанции суммарной мощностью около 1 ГВт. Три газовые ТЭС — Прегольская (мощностью 456 МВт), Маяковская и Талаховская (каждая по 156 МВт) — были введены в эксплуатацию в 2018 году. Угольную Приморскую ТЭС мощностью 198 МВт планируется ввести до конца 2019 года.

В июне 2018 года страны Балтии, Польша и Еврокомиссия подписали в Брюсселе политическое соглашение о синхронизации электросетей трех стран Балтии с сетями континентальной Европы. До 2025 года страны Балтии должны будут окончательно выйти из энергокольца БРЭЛЛ (Белоруссия, Россия, Эстония, Латвия, Литва). 14 ноября председатель правления оператора эстонской электросети Elering Таави Вескимяги сообщал, что выход Эстонии, Латвии и Литвы из российской энергосистемы протестируют летом 2019 года.