МОСКВА, 27 дек /ПРАЙМ/. Второй блок ТЭС в Симферополе выведен на номинальную мощность и теперь оба блока подают электроэнергию в сеть, второй блок ТЭС в Севастополе в четверг ночью начал подавать энергию в сеть, его выход на номинальную мощность планируется в ближайшие дни, сообщили РИА Новости в пресс-службе госкорпорации "Ростех".

"Сегодня второй блок Симферопольской ТЭС выведен на номинальную мощность. Таким образом, оба блока электростанции работают на полную мощность и подают энергию в сеть, совокупно — 480 МВт. Второй блок Севастопольской ТЭС сегодня ночью также начал подавать энергию в сеть, его выход на номинальную мощность планируется в ближайшие дни", — сказали в "Ростехе".

Входящее в "Ростех" ООО "ВО "Технопромэкспорт" ведет строительство Балаклавской ТЭС в Севастополе и Таврической ТЭС в Симферополе мощностью 470 МВт каждая. В июне правительство РФ своим постановлением перенесло сроки ввода в эксплуатацию первых двух энергоблоков мощностью по 235 МВт каждый на обеих ТЭС на 1 сентября 2018 года (с 19 мая), второго блока Севастопольской ТЭС — на 1 октября, Симферопольской — на 1 ноября (ранее для обоих блоков срок был 18 июня).

В начале декабря "Технопромэкспорт" попросил перенести сроки ввода второй очереди обеих строящихся ТЭС в Крыму на март 2019 года, поясняя, что первая очередь фактически работает и будет полностью сдана до конца этого года. Задержки и компания, и Минэнерго РФ объясняли неготовностью газовых сетей и электросетевой инфраструктуры.