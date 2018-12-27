МОСКВА, 27 дек /ПРАЙМ/. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о ратификации протокола к российско-киргизскому межправительственному соглашению о сотрудничестве в сфере поставок нефти и нефтепродуктов, соответствующий документ опубликован на интернет-портале правовой информации.

"Ратифицировать протокол о внесении изменений в соглашение между правительством РФ и правительством Киргизской Республики о сотрудничестве в сфере поставок нефти", — говорится в документе.

Согласно этому документу, Россия не взимает таможенные пошлины в отношении нефтепродуктов, поставляемых из РФ в Киргизию для внутреннего потребления в объемах, предусмотренных индикативными балансами. Причем эти вывозимые нефтепродукты в целях учета подлежат таможенному декларированию в России, как если бы они вывозились за пределы территории ЕАЭС.

Закон о таможенном регулировании в РФ предусматривает, что при вывозе с территории Евразийского экономического союза товаров ЕАЭС, в отношении которых не могут быть представлены точные сведения о количестве или стоимости, допускается их временное периодическое таможенное декларирование.

Протокол, подписанный 28 апреля 2018 года в Москве, устанавливает, что временное периодическое таможенное декларирование применяется в 2018 году при вывозе из России в Киргизию нефтепродуктов трубопроводным транспортом в соответствии с индикативными балансами в 2018 году.

При этом временные таможенные декларации на товары, поданные в соответствии с соглашением и индикативными балансами на 2018 год, фактический вывоз из России в Киргизию по которым не был произведен, считаются неподанными, за исключением товаров, вывозимых трубопроводным транспортом.